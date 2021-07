Kaïs Saïed et Abir Moussi continuent de caracoler en tête des sondages

Les sondages d’opinions se suivent et leurs résultats se ressemblent, confirmant au fil des mois le maintien du président Kaïs Saïed en tête des personnalités auxquelles les Tunisiens voteraient aujourd’hui pour la présidentielle, suivi de la présidente du Parti destourien libre (PDL) Abir Moussi, dont le parti caracole en tête des intentions de votes pour les législatives (37%) très loin devant tous les autres. La seule bonne nouvelle pour leurs adversaires communs: ces deux-là ont beaucoup de mal à s’entendre.

Ainsi, donc, selon le baromètre politique du cabinet Emrhod Consulting, dont les résultats ont été diffusés hier, mercredi 30 juin 2021, Kaïes Saïed continue de caracoler en tête, tout perdant un point, passant, entre mai et juin, de 45% à 44% d’intentions de vote pour la présidentielle.

Par ailleurs, 38% des sondés se disent satisfaits du président de la république contre 41% en mai, très loin devant le chef du gouvernement Hichem Mechichi dont seuls 16% des Tunisiens se disent satisfaits, et le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) Rached Ghannouchi, l’une des personnalités politiques les plus impopulaires en Tunisie, crédité de seulement 7% de taux de satisfaction.

Pour revenir aux intentions de vote pour la présidentielle, Kaïs Saïed (38%) est suivi de Abir Moussi, PDL, qui perd un point entre mai et juin, et passe de 15% à 14%, talonnée par le journaliste et écrivain (et député indépendant réputé pour son absentéisme) Safi Saïd, qui perd lui aussi 2 points, passant de 13% en mai à 11% en juin, et Nabil Karoui, le président de Qalb Tounes, qui gagne 1 point entre mai et juin, en passant de 9% à 10% et l’ancien président par intérim Moncef Marzouki, resté stable autour de 4%.

Tous les autres ténors présumés de la scène politique se situent au bas du tableau : Seifeddine Makhlouf (Al-Karama, 3%), Abdellatif Mekki (Ennahdha, 2%), Lotfi Mraihi (Union populaire républicaine, 2%), Mohamed Abbou (2%), Abdelfattah Mourou (2%), Hamma Hammami (Parti Ouvrier, 2%), Mohsen Marzouk (Mashrou Tounes, 1%), Youssef Chahed (Tahya Tounes, 1%).

I. B.