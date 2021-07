Moussi agressée par Smara et Makhlouf : La LTDH appelle le ministère public à intervenir

La Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH) a dénoncé la recrudescence des violences faites aux femmes, en général, et en particulier l’agression, au sein de l’Assemblée, de la députée et présidente du PDL, Abir Moussi, par ses collègues Sahbi Smara (ex-Al Karama) et Seifeddine Makhlouf (président du bloc Al-KArama), tout en appelant le ministère public à intervenir.

Dans un communiqué publié ce jeudi 1er juillet, la LTDH est revenue sur les scènes de violences à l’Assemblée et particulièrement celles perpétrées contre les femmes, à l’instar de la députée PDL, qui a été victime en une seule journée de deux agressions physiques, qui plus est, sous la coupole du Palais du Bardo.

La LTDH a déploré le niveau de certains élus, et dénoncé le comportement misogyne et les attaques incessantes contre les femmes en Tunisie, ainsi que l’impunité dont jouissent les agresseurs, et a appelé dans ce sens, le ministère public à prendre les mesures nécessaires contre lesdits députés

Notons que plusieurs parties, partis et organisations ont dénoncé ces agressions, et ont rappelé que les députés ne peuvent jouir de leur immunité, sachant que que la justice peut faire valoir le flagrant délit dans cette affaire

Y. N.