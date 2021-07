Officiel : Confinement général dans tout le gouvernorat de Sousse

A la lumière de l’aggravation de la situation sanitaire dans le gouvernorat de Sousse, où le taux d’incidence a atteint une moyenne de 566 cas /100.000 habitants, les autorités régionales ont décidé d’y instaurer un confinement général.

C’est ce qu’indique un communiqué publié ce jeudi 1er juillet 2021, à l’issue d’une réunion organisée avec la direction régionale de la Santé, les services sanitaires et sécuritaires et la commission régionale de lutte contre les catastrophes naturelles, au siège du gouvernorat, en précisant qu’un vote a permis de trancher et de décider de confiner toute la région de Sousse, et ce, pour une semaine, à partir de dimanche prochain 4 juillet.

En fonction de l’évolution de la situation épidémiologique, cette mesure pourrait être prolongée, ajoute la même source, sachant que selon la DRS, les hôpitaux sont arrivés à saturation et manquent également de personnels soignants.

Rappelons que le confinement général impose, notamment la fermeture de tous les commerces dits non essentiels, l’interdiction de se déplacer et de circuler, sauf en cas de necessité et/ou d’urgences, avec la suspension de toutes les festivités, les activités dans des espaces publics et les rassemblements.

Y. N.