Pr Addad : «Laissons les citoyens ramener eux-mêmes leurs vaccins !»

Tweet Share Messenger

Selon Pr Faouzi Addad, la flambée du coronavirus sur le continent africain, qui enregistre augmentation de plus de 40% des cas en une semaine et un triplement voire voir un quadruplement du nombre des décès dans certains pays, dont la Tunisie, est due à un taux de vaccination qui n a pas dépassé 1,5% de l’ensemble de la vaccination dans le monde et l’intrusion de nouveaux mutants comme le Delta, «deux causes liées à une mauvaise gouvernance», souligne-t-il dans un post Facebook publié aujourd’hui, mercredi 1er juillet 2021.

Le professeur de cardiologie estime qu’au-delà des mesures prises tardivement hier, jeudi 30 juin, par le gouvernement Mechichi, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, les vraies questions qui se posent pour la Tunisie sont les suivantes : «Où sont les vaccins tant promis ? Où sont les trois millions de doses censées être distribuées avant la fin juin ? Qui est responsable de ce fiasco vaccinal? Le cap des 15 000 morts sera atteint aujourd’hui et 16 000 dans moins de 10 jours. Laissez les Tunisiens ramener eux-mêmes leurs vaccins ! Pourquoi la commande du Spoutnik n’est-elle toujours pas arrivée alors qu’elle aurait été payée?»

Le praticien ajoute, en soulignant la responsabilité de l’Assemblée dans l’incurie régnant aujourd’hui dans le pays : «Autant de questions qui n’auront pas de réponse car nous assistons à des mascarades par des gens censés représenter le peuple et qui ne sont là que pour créer des diversions sur les vrais problèmes et la mort de milliers de Tunisiens.»

I. B.