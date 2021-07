Violences et violations juridiques : Mabrouk Korchid démissionne du bureau de l’Assemblée

Le député dub bloc de la Coalition nationale Mabrouk Korchid a annoncé ce jeudi 1er juillet 2021, sa démission du bureau de l’Assemblée des représentants du Peuple et en explique les raisons dans un courrier adressé au parlement et diffusé sur sa page Facebook.

«Ce matin, j’ai déposé ma démission du bureau du parlement, et ce, après l’approbation de l’accord du Qatar, en violation flagrante des dispositions de la loi et de la souveraineté et faisant fi de l’intérêt national. Un projet qui est passé dans la violence», a écrit le député en affirmant que le bureau qu’il a décidé de quitter est devenu un lieu de violence, de populisme et de domination.

Mabrouk Korchid, qui affirme avoir démissionné en raison de son incapacité à accomplir son devoir dans de pareilles conditions, a remercié les employés de l’administration du bureau de l’Assemblée pour leurs efforts et leur dévouement ainsi que ses collègues du bloc de la coalition démocratique qui lui ont fait confiance.

Rappelons que l’Assemblée a voté hier, un projet de loi validant l’ouverture d’un siège en Tunisie pour le Qatar Fund for Development, et ce au bout d’une plénière marquée par des violences, notamment l’agression de la présidente du PDL, Abir Moussi d’abord par Sahbi Smara (ex-Al-Karama) puis par Seifeddine Makhlouf (Al-Karama).

Plusieurs partis s’accordent pourtant pour affirmer l’existence de violations juridiques et procédurales dans le vote de cette loi, sujet de controverse et qui a été portée par les partis islamistes, à leur tête Ennahdha et Al-Karama.

Y. N.