Bac 2021 : Maram Marzouki, du Lycée pilote de Jendouba, lauréate avec 20 de moyenne

Maram Marzouki (Ph. capture d’écran vidéo Radio Kef)

Maram Marzouki du lycée pilote de Jendouba a obtenu la meilleure moyenne à l’échelle nationale, en décrochant son bac section Mathématiques avec une moyenne de 20/20.

Interrogée par la Radio locale, Maram Mareouki a exprimé sa joie, en affirmant qu’elle visait la première place à l’échelle régionale, sachant que sa moyenne au cours de l’année a varié entre 18 et 19.

«J’ai été surprise d’avoir 20/20, je pensais avoir 19 et quelques et je suis très heureuse d’être la lauréate à l’échelle nationale. J’ai travaillé pour obtenir cette note, malgré les perturbations causées par les suspensions des cours et les conditions», a-t-elle lancé, en remerciant ses parents, ses professeurs et la directrice du lycée et en ajoutant : «Pour le moment je ne sais pas encore quelle branche je vais choisir. J’ai toujours été passionnée d’astronomie et je ne sais pas si je vais suivre ce domaine ou si je vais faire des études en ingénierie à l’étranger».

De son côté le ministère de l’Éducation, en publiant la liste des lauréats des autres sections :.

Section Lettres Sciences expérimentales; Nada Cherni du Lycée pilote du Kef) avec une moyenne de 19,97

Technique : Amal Ben Fradj du Lycée pilote de Sousse, 19,65;

Informatique : Bahaeddine Selmi du Lycée Hay Salem à Boumhal, 19,06;

Économie-gestion : Achref Doudech du Lycée Ali Bourguiba à Kalaa Kebira de Sousse), 18,13

Sport : Abderraouf Soussi du ycée Abou Lhassan Lajmi de Sfax, 18,13;

Lettres : Badreddine Majdi du Lycée Abou Kacem Echebbi de Gardimaoui à Jendouba 16,81.

Notons que le taux de réussite à l’échelle nationale est de 44,30%, le plus élevé a été enregistré à Sfax (64,53%), suivi de Monastir (63,3%), de Mahdia (62,48%) et de Sousse avec 60,69%.

Y. N.