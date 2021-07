Confinement général, du 2 au 9 juillet, dans tout le gouvernorat du Kef

Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus et face à une situation sanitaire qui continue à se dégrader, le gouvernorat du Kef a annoncé un confinement général dans toutes ses délégations et ce du 2 au 9 juillet 2021.

Les déplacement de et vers e gouvernorat seront également interdits durant cette période, sachant que seuls les commerces essentiels pourront poursuivre leurs activités et que les rassemblements et les festivités seront également interdits.

Le gouvernorat précise également qu’il a été décidé de fermer les souks, les hammams, les salles de fêtes et les salles de sport ainsi que les mosquées, et que seuls les déplacements nécessaires seront permis.

Y. N.