Coronavirus : Deux cas du variant indien détectés à Sfax

Le directeur régional de la Santé de Sfax, Dr Jawher Mekni a indiqué ce vendredi 2 juillet 2020, que deux cas du variant indien du coronavirus ont été détectés dans la région.

Dans une déclaration à l’agence Tap, Dr Mekni a précisé qu’il s’agir de deux jeunes contaminés, il y a une quinzaine de jours et a appelé les habitants à la vigilance et au respect des mesures sanitaires, tout en rappelant que ce variant delta est plus contagieux et plus virulent, sachant que la situation est déjà délicate dans la région.

Rappelons que le gouvernorat a renforcé les mesures sanitaires, en interdisant les rassemblements et les festivités, ainsi que les prières dans les mosquées, et ce à partir de dimanche prochain.

Il a également été décidé d’interdire aux clients de s’attabler dans les cafés et les restaurants, où la consommation sur place sera interdite dès 16h, alors que les commerces ne devront accueillir que 30% de leur capacité et que les contrôles du respect des protocoles sanitaires seront renforcés dans la région, selon le communiqué du gouvernorat.

Y. N.