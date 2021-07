Covid-19 : Pour la levée du monopole d’Etat sur l’importation des vaccins

Plus on va vite avec une campagne de vaccination générale touchant toutes les régions, tous les quartiers… et toutes les tranches d’âge, plus on a de chance d’atteindre l’immunité collective recherchée, de vaincre le virus de la Covid-19 et de stopper sa dissémination. Pour cela, tous les moyens doivent être mis en œuvre, y compris la levée du monopole de l’Etat imposé sur l’importation des vaccins.

Par Dr Hatem Masmoudi

Il n’échappe désormais à personne que l’Etat n’a pas les moyens pour se procurer les quantités nécessaires pour vacciner rapidement 70% des citoyens et atteindre l’immunité collective à même de nous débarrasser de ce maudit virus ou tout au moins de limiter de façon drastique sa propagation.

Face à ce constat, on est en droit de se demander pourquoi est-ce que le gouvernement, et tout en poursuivant sa campagne de vaccination qui pourrait être plus orientée vers les quartiers pauvres et les régions défavorisées de l’intérieur, ne lève-t-il pas le monopole imposé sur les vaccins et n’autorise-t-il pas leur importation par les laboratoires pharmaceutiques (Pfizer, AstraZeneka et les autres ont leurs représentants en Tunisie)?

Il ne s’agit pas de privatiser la vaccination

L’Inde l’a fait il y a 2 mois déjà et ça a fortement contribué à ce que le pays surmonte la crise et s’en sorte de la situation épidémiologique catastrophique où il s’est retrouvé il y a près de 2 mois et dans laquelle nous nous trouvons malheureusement maintenant en Tunisie.

Alors si l’Inde l’a fait, pourquoi pas nous, même si l’Inde reste le premier producteur mondial de vaccins qui exporte partout les vaccins anti-covid?

Il ne s’agit pas de privatiser la vaccination mais d’ouvrir une deuxième voie pour compléter l’effort de l’Etat et renforcer et soutenir le rythme de la vaccination en touchant les régions de l’intérieur, les quartiers défavorisés et les jeunes. La synergie ainsi créée pourra permettre d’atteindre rapidement le seuil requis pour l’immunité collective.

Il ne faut pas perdre de vue que plus la campagne de vaccination est lente et étalée dans le temps, plus les nouvelles souches plus contagieuses et virulentes ont de chance pour se développer et/ou s’introduire; l’apparition éventuelle de nouvelles souches résistantes aux vaccins eux-mêmes pourrait ainsi tout faire tomber dans l’eau.

L’Etat ne doit pas priver les jeunes du droit à la vaccination

Je n’arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que les jeunes de 20, 30 ou 40 ans qui veulent se faire vacciner et qui ont les moyens de payer pour se faire vacciner immédiatement en Tunisie, sont-ils obligés d’attendre, au péril de leur vie, encore un an ou deux pour avoir leur tour, certains vont en France ou ailleurs pour se faire vacciner… L’Etat n’a pas à les priver du droit au vaccin, du droit à la vie et à la bonne santé.

* Chef du service d’immunologie du CHU Habib Bourguiba de Sfax.