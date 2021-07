Coronavirus : Fermeture du gouvernorat de Nabeul jusqu’au 18 juillet

A partir de demain , dimanche 4 juillet 2021, il sera interdit de se déplacer de et vers le gouvernorat de Nabeul, annonce le gouvernorat, en précisant que cette mesure décidée à cause de la dégradation de la situation sanitaire, sera applicable jusqu’au 18 juillet .

Il a dans ce sens été décidé d’interdire tous les rassemblements, les évènements culturels et sportifs, les festivités, les prières dans les mosquées et de fermer les hammams et les souks hebdomadaires.

Le gouvernorat a également annoncé l’interdiction pour les cafés et les restaurants d’utiliser l’espace intérieur, d’interdire aux clients de s’attabler, alors que la consommation sur place n’est possible que jusqu’à 16h. Quant aux commerces, dont les grandes surfaces, le taux de capacité d’accueil à été déterminé à 30%.

La même source a appelé les citoyens à se conformer strictement aux mesures, aux gestes barrières et aux protocoles sanitaires, en rappelant que la situation est très dangereuse marquée par une hausse du taux de contamination et du nombre de décès.

Y. N.