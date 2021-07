Coronavirus : Confinement général à Kasserine jusqu’au 11 juillet

Les autorités régionales ont décidé d’instaurer un confinement général dans toutes les délégations du gouvernorat de Kasserine, dès aujourd’hui et jusqu’au dimanche 11 juillet 2021, et ce pour faire face à la propagation du coronavirus.

C’est ce qu’a indiqué le gouvernorat à l’issue d’une réunion organisée avec la commission régionale chargée de la lutte contre les catastrophes naturelles, en précisant que ce confinement, décidé à la lumière de la situation sanitaire, jugée catastrophique, pourrait être renouvelé, en fonction de l’évolution de la situation.

Ainsi, tous les commerces non essentiels devront fermer et il sera strictement interdit de se rassembler, et seuls les déplacements nécessaires seront autorisés, sachant que des contrôles seront intensifier pour s’assurer du respect des protocoles sanitaires.

Sont exemptés de cette mesure :

Les établissements scolaires et toutes les directions et les structures concernées par le déroulement des examens nationaux.

Les élèves, le cadre pédagogique, le cadre sanitaire, et les acteurs des campagnes de vaccination et les cas d’urgence.

Les secteurs et personnes des services vitaux, de l’approvisionnement en produits alimentaires, en matériel médical et agricole.

Y. N.