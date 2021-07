Le nouveau film de Leyla Bouzid clôturera la Semaine de la Critique du Festival de Cannes

« Une histoire d’amour et de désir », nouveau film de la cinéaste tunisienne Leyla Bouzid sera projeté lors de la soirée de clôture de la Semaine de la critique du Festival de Cannes.

Après l’énorme succès qu’avait rencontré son premier long-métrage de fiction « A peine j’ouvre les yeux » sorti en 2015 et primé dans de nombreux festivals internationaux, la jeune réalisatrice Leyla Bouzid, fille du cinéaste Nouri Bouzid, revient six ans plus tard avec un nouveau film intitulé « Une histoire d’amour et de désir » qui sera projeté hors compétition à la 60e Semaine de la Critique qui se tiendra du 7 au 15 juillet 2021, en marge du Festival de Cannes.

Le film tunisien a été choisi comme film de clôture, il s’agit du seul film arabe de la sélection de cette édition qui, comme ses précédentes, est dédiée à la découverte des jeunes cinéastes.

Le film raconte une histoire d’amour entre un jeune franco-algérien et une jeune tunisienne qui se sont rencontrés sur les bancs de la faculté à Paris. « Tout en découvrant un corpus de littérature arabe sensuelle et érotique dont il ne soupçonnait pas l’existence, Ahmed tombe très amoureux d’elle et bien que littéralement submergé par le désir, il va tenter d’y résister », indique le synopsis du film.

Fawz Benali