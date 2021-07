Tunis : Décès de l’avocate Fatma Ben Ali

Me Fatma Ben Ali est décédée ce mardi 6 juillet 2021, des suites du coronavirus, rapportent ses consœurs et confrères en présentant leurs condoléances au proches et à la famille de la défunte.

«Encore une consœur qui nous quitte à cause de ce maudit virus, qui s’est propagé dans les tribunaux. nous perdons une avocate dévouée et une femme exceptionnelle. Qu’elle repose en paix !», ont-ils déploré.

L’ordre national des avocats de Tunisie a également présenté ses condoléances à tous les professionnels du secteurs ainsi qu’aux confrères et proches de Me Fatma Ben Ali, qui laisse deux enfants.

Y. N.