Angleterre – Danemark en live streaming : Demi Finale Euro 2020

Tweet Share Messenger

Les anglais reçoivent ce soir le Danemark à Wembley pour la bataille du demi finale de l’Euro 2020. s’affronte ce soir pour rejoindre l’Italie à la finale de l’Euro 2020, le capitaine anglais Harry Kane assure que son équipe et plus détéerminé que jammais à rejoindre les italiens danns la finale attendu dimanche prochain et qui se jouera aussi à Londre et devant des milliers de spectateurs attendus en cas de qualification de l’Angleterre. En direct 21h (heure Paris) au Wembley Stadium.

Angleterre – Danemark en live streaming :: Demi finale Euro 2020 En Direct