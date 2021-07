Hassouna Nasfi : «Il serait impossible de former un gouvernement partisan actuellement»

Le président du bloc parlementaire de la Réforme, Hassouna Nasfi, a parlé, ce mercredi 7 juillet 2021, de l’appel d’Ennahdha à former un gouvernement partisan. Pour lui, il s’agit d’une idée impossible à concrétiser aujourd’hui en Tunisie au vu de la situation politique actuelle dans le pays.

Pour Nasfi, qui parlé au micro de Shems FM, les partis politiques ne peuvent pas gouverner ensemble à l’heure actuelle, au vu des conflits qui caractérisent leurs rapports.

Des conflits qui ne datent pas d’aujourd’hui, rappelons-le, mais qui ont commencé au lendemain de l’annonce des résultats des législatives en 2019 et qui ont causé la chute de deux gouvernements (celui de Habib Jemli qui n’a pas eu la confiance du parlement et celui d’Elyes Fakhfakh qui n’a survécu que 6 mois).

Et Hassouna Nasfi d’ajouter que «cet appel est destiné uniquement aux bases d’Ennahdha et à ceux qui jouent le rôle du pare-chocs auprès de ce parti», par allusion à Qalb Tounes et à la coalition Al-Karama, assurant que l’objectif du parti islamiste est de consolider son poids à la Kasbah.

«Le mouvement Ennahda a une crise interne qu’il veut projeter au niveau national», a encore lancé le député, ajoutant qu’il n’est pas possible de suivre ceux qui ont commis des erreurs et qui les ont répétées.

Rappelons que le bloc de la Réforme fait actuellement partie, comme Ennahdha, de la ceinture parlementaire du gouvernement Mechichi, composé, en théorie, de compétences non partisanes.

C. B. Y.