La Tunisie a toujours été portée par ses femmes courages

Comme le phœnix, la Tunisie renaît une nouvelle fois de ses cendres grâce à une femme courage, Abir Moussi, la présidente du Parti destourien libre (PDL) et de son bloc parlementaire, la «femme à abattre» pour le parti islamiste Ennahdha et pour ses alliés, directs ou indirects, déclarés ou tacites. Cette femme est l’héritière d’une très longue tradition de combat féministe dont notre peuple peut être fier.

Par Dalel Jemni *

«La femme a le droit de monter à l’échafaud, elle doit avoir également le droit de monter à la tribune», écrivait Olympe de Gouges (7 mai 1748 – 3 novembre 1793), auteure de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui a laissé de nombreux écrits en faveur des droits civils et politiques des femmes et de l’abolition de l’esclavage des Noirs.

Les grandes figures féminines tunisiennes sont plus nombreuses que ces quelques exemples cités ci-dessous. Leurs gestes jalonnent l’épopée tunisienne et participent à l’idée que la Tunisie fut longtemps un pays aux traditions matriarcales et profondément féministe.

Ces femmes qui nous ont toujours réanimés

L’histoire de la Tunisie a gardé la trace de femmes puissantes et combattantes, ayant permis l’union du peuple et consolidé l’empreinte des civilisations qui se sont succédé sur notre terre à commencer par Didon la déesse de Carthage, Sophonisbe la patriote, Kahena la combattante, Aroua la Kairouanaise qui a imposé la monogamie à son époux, Saida Manoubia la sainte, Aziza Othmana la bienfaitrice, Manoubia Ouertani, Habiba Menchari, Bchira Ben Mrad, Taouhida Ben Cheikh, Radhia Haddad, Khaoula Rachidi, Abir Moussi et autres Ons Jabeur.

Ces femmes ne pouvaient pas rester anonymes, parce que la Tunisie a besoin d’une bouffée d’oxygène et c’est elles qui nous raniment, leurs noms resteront connus pour l’éternité. Car ces femmes courages inspirent la détermination, le respect et l’admiration.

Les photographes ont capturé par une série de clichés l’agression physique dont a été victime récemment Abir Moussi, la présidente du Parti destourien libre (PDL) et de son bloc parlementaire, dans l’enceinte même de l’Assemblée, de la part de deux de ses collègues de la mouvance islamiste qui ont exprimé, par leur acte innommable, leur impuissance face à la forte personnalité et à la détermination de cette femme qui, par son abnégation et son sens du sacrifice, servira d’exemple pour chacun d’entre nous et assurera une continuité dans notre combat pour la cause du progrès.

La continuité du combat des femmes pour la cause du progrès

Toujours avec ténacité et élégance, les différentes actions des femmes ont marqué l’histoire et sont une source d’inspiration dont nous devons nous appuyer.

Des exploits retentissants et des actes héroïques, des codes bousculés et beaucoup de passions.

Il ne fait donc pas l’ombre d’un doute que la parité et l’égalité entre les femmes et les hommes est un avantage pour tous.

L’égalité n’a jamais été une domination des uns par rapport aux autres mais un engagement pour une société meilleure ou chacun œuvre pour un intérêt global.

Pour terminer, je dirai que c’est par l’éducation, le refus des injustices, l’émancipation des hommes, l’éducation des enfants, l’éradication de la pauvreté et des injustices sociales que nous pourrons un jour rejoindre le monde de l’éducation, de la technologie, de la connaissance… et aspirer à un monde meilleur.

«L’espoir c’est l’aube incertaine, c’est la dorure lointaine d’un rayon mystérieux», écrivait Victor Hugo.

* Retraitée, ancienne cadre à la retraite de la Mutuelle Générale de Paris.

