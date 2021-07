Nouvelles accusations à l’encontre de Béchir Akremi de la part du Comité de défense des martyrs Belaïd et Brahmi

Le Comité de défense des martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi a présenté, ce mercredi 7 juillet 2021, une nouvelle partie du rapport d’inspection du ministère de la Justice relatif à l’affaire des juges Taïeb Rached et Béchir Akremi.

Dans une vidéo de l’avocate et membre du comité, Wafa Alibi, publiée par la page officielle de celui-ci sur Facebook, elle a mis en avant «4 remarques essentielles» :

«– Béchir Akremi a démenti tous les magistrats qui ont été entendus, y compris la présidente du Conseil de l’ordre judiciaire,

– Il a présenté des données erronées dans le dossier de Ameur Balâazi, pour induire en erreur l’inspection (sachant que Balaâzi est celui qui est accusé d’avoir caché l’arme utilisée dans les deux assassinats politiques),

– Il a couvert les erreurs graves qu’il a commises lors de l’ouverture de l’enquête dans l’affaire des explosions qui ont eu lieu à l’avenue Habib-Bourguiba et à El Gorjani,

– A ce jour, le Conseil de l’ordre judiciaire n’a pas examiné une partie des plaintes déposées contre Béchir Akremi, et certaines d’entre elles ont été dissimulées de la part de l’actuelle ministre de la Justice par intérim, Hasna Ben Slimane»

C. B. Y.