Tunisie : Taux d’incidence par gouvernorat

Le ministère de la Santé a publié, cet après-midi, mercredi 7 juillet 2021, la mise à jour du taux d’incidence par gouvernorat, qui varie de 75 à 995 cas/100.000 habitants, sachant que la plupart des régions sont classées zones rouges avec un fort taux de propagation du coronavirus.

Ces chiffres concernent la période allant du 21 juin au 4 juillet, précise le ministère, sachant que 22 gouvernorats sur les 24 que compte le pays ont enregistré un taux d’incidence supérieur à 200 cas/100.000 habitants et que la région la plus touchée est la Manouba, suivie de Siliana puis de Tatatouine, alors que seuls les gouvernorats de Gabès et de Gafsa comptent un taux d’incidence inférieur à 200 cas/100.000 habitants.

Ci dessous le taux d’incidence par gouvernorat :