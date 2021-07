Sahbi Ben Fredj : «La responsabilité nationale exige de ce gouvernement de laisser sa place»

Tweet Share Messenger

L’ancien député de Nidaa Tounes et Machrouu Tounes, Sahbi Ben Fredj, estime que l’heure de départ pour le gouvernement actuel de Hichem Mechichi, dont les échecs depuis la prise de ses fonctions sont indénombrables, a plus que jamais sonné.

C’est ce qu’il a exprimé, ce jeudi 8 juillet 2021, via un statut Facebook où il a notamment affirmé que «la responsabilité nationale et même humaine exige de ce gouvernement, incapable de gérer l’État et de faire face à la crise, à laisser sa place à ceux qui peuvent sauver ce qui peut l’être».

«Fin août, nous aurons 20 000 morts par le coronavirus, et il n’y a pas de plan national pour vacciner 3 à 5 millions de Tunisiens avant l’arrivée de l’automne, ce qui pourrait nous apporter une sixième vague plus meurtrière ; Il manque 700 millions de dinars aux salaires du mois d’août qu’il faudra emprunter sur le marché intérieur ou imprimer plus de billets d’argent ; En août également, le stock de devises sera érodé en raison des échéances de remboursement des dettes extérieures, et il sera donc très difficile de fournir des médicaments, de la nourriture et du carburant», a-t-il diagnostiqué la crise économique et sanitaire que traverse le pays.

Sahbi Ben Fredj estime, par conséquent, qu’il est très important d’accélérer le départ du gouvernement actuel, qui est de toute façon inévitable, appelant toutes les entités concernées (parties politiques, institutions publiques, etc.) à se rallier autour du nouveau gouvernement, «pour sauver ce pauvre peuple».

C. B. Y.