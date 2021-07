Samsung présente sa Galaxy Watch au MWC 2021

Tweet Share Messenger

Samsung présente au MWC 2021, à Barcelone, Espagne, la nouvelle expérience Galaxy Watch en levant un coin du voile sur l’interface One UI Watch, la première montre dotée de l’interface utilisateur One UI Watch et de la nouvelle plateforme née de la collaboration Samsung-Google.

A l’occasion du Congrès mondial de la téléphonie mobile (Mobile World Congress ou MWC) à Barcelone, Samsung a introduit aujourd’hui l’interface utilisateur One UI Watch. Ainsi, la Galaxy Watch et le smartphone seront connectés de manière encore plus intense.

Samsung a confirmé que l’interface One UI Watch sera disponible pour la Galaxy Watch sur la nouvelle plateforme, fruit de sa collaboration avec Google. Il en résulte de meilleures performances, une expérience de collaboration parfaite entre la montre et les smartphones Android et un accès aisé vers davantage d’applications. La prochaine Galaxy Watch, première montre dotée de la nouvelle plateforme et de l’interface utilisateur One UI Watch, sera présentée cet été lors de l’événement Unpacked de Samsung.

Exploiter le potentiel des nouveaux objets connectés

«Afin d’exploiter tout le potentiel de nos nouveaux objets connectés, nous tirons parti de notre long héritage d’innovations mobiles et de nos partenariats avec des leaders industriels de confiance qui ont grandi avec nous dans notre écosystème ouvert», a déclaré Patrick Chomet, vice-président exécutif et chef du bureau de l’expérience client, activité des communications mobiles chez Samsung Electronics. «Grâce à ces efforts, nous allons enrichir notre expérience de smartwatch et la commodité de l’écosystème Galaxy pour nos consommateurs», a-t-il ajouté.

L’interface utilisateur One UI Watch, associée à la nouvelle plateforme, offre une expérience Galaxy Watch totalement inédite. Une fois que vous avez installé les applications compatibles sur votre smartphone, elles se téléchargent rapidement et facilement sur votre smartwatch.

Par exemple, si vous installez une application Horloge avec l’heure de différentes villes mondiales sur votre smartphone, vous voyez ces différents fuseaux horaires directement sur votre montre. Et si vous bloquez vos appels et vos messages sur votre montre, ils sont également bloqués sur votre smartphone.

La plateforme unifiée offre de nouvelles fonctions et intégrations avec des applications populaires que vous téléchargez directement de Google Play sur votre Galaxy Watch. Les amateurs de sport et de fitness peuvent par exemple télécharger Adidas Running, Golfbuddy Smart Caddie, Strava et Swim.com.

Fruit d’une longue collaboration entre Samsung et Google

Les personnes en quête d’un meilleur équilibre intérieur apprécieront les applications telles que Calm ou Sleep Cycle, et les amateurs de musique profiteront pleinement de Spotify et YouTube Music. Et pourquoi ne pas partir à la découverte du monde avec Google Maps? La grande variété de partenaires permet à chacun de trouver son bonheur sur la plateforme.

«Samsung et Google collaborent depuis longtemps pour apporter des améliorations significatives aux personnes qui utilisent nos services», précise Sameer Samat, vice president of Product Management, Android and Wear de Google. «C’est certainement le cas sur cette nouvelle plateforme. Elle sera déployée pour la première fois sur la nouvelle Galaxy Watch de Samsung. Le résultat ? Une expérience à nulle autre pareille et une autonomie plus longue, des performances plus rapides et une large gamme d’applications», ajoute-t-il.

De plus, Samsung propose également un outil de design amélioré qui vous permet de créer plus facilement que jamais un nouveau cadran de montre. Les développeurs Android pourront également laisser libre cours à leur créativité dans le courant de l’année et créer de nouveaux modèles qui viendront s’ajouter à la collection sans cesse croissante de cadrans de montre. Ainsi, en un clin d’œil, vous pouvez personnaliser votre smartwatch afin qu’elle corresponde parfaitement à votre humeur, votre activité et votre personnalité.

La nouvelle Galaxy Watch sera le premier appareil avec l’interface utilisateur One UI Watch et la nouvelle plateforme unifiée, qui sera présentée lors de l’événement Unpacked de Samsung cet été.

Communiqué.