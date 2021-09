Hubert Tardy-Joubert succède à Sophie Renaud à la tête de l’Institut Français de Tunisie

L’universitaire et ancien conseiller au sein de l’ambassade de France en Ethiopie Hubert Tardy-Joubert vient d’être nommé à la tête de l’Institut Français de Tunisie, il succède ainsi à Sophie Renaud qui vient de terminer son mandat.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook officielle, l’Institut Français de Tunisie vient d’annoncer la bienvenue à son nouveau directeur et conseiller de coopération et d’action culturelle Hubert Tardy-Joubert qui succède à Sophie Renaud qui fut à la tête de l’IFT depuis l’année 2017.

Philosophe de formation et ancien enseignant dans différentes institutions universitaires, Hubert Tardy-Joubert a exercé plusieurs fonctions au Ministère des Affaires étrangères et au Ministère de la Défense à Paris avant d’occuper ces trois dernières années le poste de conseiller de coopération et d’action culturelle au sein de l’Ambassade de France en Ethiopie.

L’IFT vient de rouvrir ses portes au grand public. Les cours de langues sont repris leurs cours et la médiathèque accueille de nouveau ses abonnés.

Fawz Benali