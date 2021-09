Maroc – Algérie : la société civile maghrébine appelle à la raison

Dans l’appel publié ci-dessous, des acteurs de la société civile maghrébine de divers bord appellent Alger et Rabat à éviter toute confrontation et à faire prévaloir la raison qui caractérise les relations entre les peuples de la région.

Nous, soussignéEs, intellectuelLEs, militantEs de la société civile et citoyenNEs engagéEs:

Exprimons notre grande inquiétude face à l’escalade actuelle dans les relations entre le Maroc et l’Algérie ;

Refusons la situation actuelle qui voudrait aboutir à une confrontation contre-nature, confrontation qui ne peut être qu’un déni de l’histoire profonde de notre région et de son immanence. elle est donc antinomique avec les intérêts des deux peuples et de ceux de la région ;

Croyons que nos peuples se vouent mutuellement des sentiments de fraternité et qu’ils sauront dépasser ces moments de crispation en en limitant l’impact et en sauvegardant le potentiel d’un avenir commun prometteur par la mobilisation de leurs capacités créatrices ;

Appelons l’ensemble des personnes et des organisations de bonne volonté dans les deux pays , et au-delà du Maghreb, à agir pour qu’un terme soit rapidement mis à l’escalade et pour le retour à la raison ;

Affirmons notre conviction que, afin de sauvegarder les intérêts supérieurs de nos deux peuples, les véritables femmes et hommes d’Etat sont celles et ceux qui construisent le vivre-ensemble, la paix et la coopération et non celles et ceux qui s’inscrivent dans la course à la haine, à l’armement, aux escalades et aux appels à la guerre ;

Comprenons que de nombreuses affaires litigieuses sont en suspens entre les deux Etats et affirmons que la résolution des problèmes entre personnes sensées résulte de l’écoute, de la recherche de l’entente, de la créativité dans l’élaboration des solutions et de leur mise en œuvre et non dans l’appel aux instincts basiques d’agressivité de populations chauffées à blanc les unes contre les autres ;

Attestons que les défis de développement qui se trouvent devant nos peuples sont énormes et que, en venir à bout, ne peut se concevoir sans un degré élevé de collaboration régionale. La fuite en avant dans la confrontation nous entraînera fatidiquement dans des situations encore pires que celles que nous vivons ;

Regrettons que nos sociétés civiles n’aient pas toujours été à la hauteur des défis et affirmons que la situation actuelle ne leur laisse plus le choix de tergiverser, à moins de renier ce qui constitue leur raison d’être;

Nous engageons à apporter collectivement notre contribution, AlgérienNEs, MarocainEs, MaghrébinEs et amis de nos peuples, à contrer l’escalade et à faire face aux appels à la confrontation et à la haine, pour mieux consolider les piliers de la fraternité, de la coopération et pour contribuer à construire l’avenir auquel nous aspirons.

Liste des signataires :

Aarab Brahim, acteur associatif, agadir;

Aassid Ahmed, universitaire, Rabat;

Abbadi Khadija, acteur associatif, Temara;

Abdeljaoued Héla, médecin t militante de la société civile, Tunis;

Abdelkefi Rabaa, retraitée de l’enseignement supérieur, Tunisie;

Abdellaoui Brahim, acteur associatif, Zayou;

Abdelmoumni Fouad, économiste, Rabat;

Abdelmoumni Naima, citoyenne marocaine, Marrakech;

Abdelmoumni Souad, cadre d’assurances, Casablanca;

Abdessamad Hichem, traducteur, historien, Tunisie;

Abidi Riadh, association tunisienne d’action culturelle, Tunisie;

Abkadri Nourddine, professeur, Temara;

Afaya Kacem, vice président Association Action Citoyenne, Tunis;

Ahmedi Dalila, avocate, Paris;

Ahram Ayad, militant des droits humains, Paris;

Aït Aïcha Samad, militant des droits humains, Paris;

Ajbouh Hassan, militant politique et syndicaliste, Ben Ahmed;

Akesbi Azeddine, économiste, universitaire, Rabat;

Akrouf Sanhadja, militante féministe (Algérie);

Alaoui My Ismail, universitaire, ancien ministre, Rabat;

Allagui Abdelkérim, universitaire, militant des droits humains, Tunisie;

Allal Mourad, directeur Centre de Formation, France;

Allal Tewfik, militant de l’émigration en France, président Manifeste des Libertés (Algérie);

Amara Habib, Avocat, président de l’association pour la promotion du droit à la différence, Tunis;

Amine Abdelhamid, militant des droits humains, ancien président de l’AMDH, Rabat;

Amraoui Hassan, enseignant, Meknès;

Aourid Hassan, écrivain, Rabat;

Arous Zoubir, professeur des universités, directeur de laboratoire de recherche, Alger;

Assidon Sion, militant associatif, Casablanca;

Assoulaimani Ahmed, directeur du Centre d’Etudes et de Recherches Mohamed Bensaïd Aït Idder, Casablanca;

Athmani Mbarek, militant des droits humains, Rabat;

Ayouch Noureddine, publicitaire, Casablanca;

Azouz Nabil, collectif Somoud, Tunis;

Barakat Lahsen, professeur (r), Témara;

Beccar Selma, cinéaste, Tunis;

Bédoui Abdeljalil, professeur d’économie, Tunis;

Bejaoui Imen, Présidente de l’association tunisienne des jeunes avocats, Secrétaire générale FTDES, Tunis;

Bel Haj Hamida Bochra, avocate, ancienne députée – Tunisie;

Bel Haj Yahya Fathi, écrivain, Tunis;

Bel Hedi Habib, producteur, Tunis;

Belal Youssef, universitaire, Casablanca;

Belamine Bouchaïb, activiste politique, Rabat;

Belhaj Yahia Emna, écrivain, Tunis;

Belhassen Souheir, présidente d’honneur de la FIDH, Tunis;

Belhédi, Habib producteur Tunisie;

Belkahla Mourad, médecin, chercheur, Lyon;

Bellamine Khadija, militante politique et associative, Meknès;

Ben Achour Sana, juriste, ancienne présidente de l’ATFD, Tunis;

Ben Aïssa Lotfi, universitaire, Tunis;

Ben Arfa Slim, militant politique et associatif, Tunis;

Ben Barka Bachir, universitaire, Belfort;

Ben Hamida Riadh, Avocat, Tunis;

Ben Mlih Abdellah, politologue, France;

Ben Moussa Mohamed, Enseignant universitaire, Tunis;

Ben Othmane Mohamed Larbi, universitaire, Rabat;

Ben Said Mohamed, médecin, militant associatif, Paris;

Ben Slama Raja, universitaire et psychanalyste, Tunis;

Benabdesslam Abdelilah, militant des droits humains, Rabat;

Benaboud Fifi, ancienne fonctionnaire internationale, Alger;

Benameur Abderrahmane, Ancien Bâtonnier, Ancien président de l’AMDH, Rabat;

Benarab-Attou Malika, femme politique, militante associative, ancien euro-députée, Lyon;

Benderra Omar, économiste, Alger;

Bendourou Omar, universitaire, Rabat;

Benhaïm Rahamim, économiste, Paris;

Benkhouya Meriem, militante associative, Rabat

Benkirane Younès, poète, militant des droits humains, Paris

Benmessaoud Tredano Abdelmoughit, universitaire, Rabat

Benmoussa Abdessattar, ancien président LTDH, Tunis

Bennani Ali, ingénieur (r), Paris

Bennani Bichr, éditeur maghrébin, Casablanca

Bennani Chraïbi Mounia, politologue, Lausanne

Benomar Sophia, médecin, Rabat

Benqassem Dounia, éditrice d’art, Casablanca

Benraad Addala, journaliste, Paris

Benrdoine Mokhtar, acteur associatif, Temara

Bensaad Ali, universitaire, Paris

Bensaïd Driss, universitaire, Rabat

Benzaghou Othmane, militant associatif, coordinateur de l’initiative Doustourouna, Alger

Berkal Hocine, militant politique, Paris

Bernani Afaf, journaliste, réfugiée à Tunis

Bernoussi Ahmed, militant des droits humains, Rabat

Bernoussi Azzedine, entrepreneur, Casablanca

Berrada Abdelkader, universitaire, Rabat

Berrada Abderrahim, avocat, Casablanca

Berrada Abdou, journaliste (r), Paris

Berrada Monique Becquet, Casablanca

Bouachrine Al Ansari Ahmed, chercheur et militant des droits humains, Meknes

Bouaziz Mustapha, historien, Rabat

Boudraa Abdelaziz, militant des droits humains, France

Bouhamidi Hassan, acteur associatif, Temara

Boulami Mohamed, militant des droits humains, Rabat

Boumghar Mouloud, professeur des universités, juriste

Bouras Mustapha, président CEFR, Paris

Brahma Mustapha, acteur politique, Khouribga

Brahma Souad, avocate, Casablanca

Brahmi Al Mostapha, militant politique et associatif, Khouribga

Cembrero Ignacio, journaliste et écrivain, Madrid.

Chaabane Nadia, députée de la constituante tunisienne – Paris

Chafchaouni Abdesslam, militant des droits humains, Rabat

Chaker Madjid, militant associatif, président association AIDONS, Paris

Chammari Alya, avocate, féministe, Tunis

Chammari Khemaies, Ancien ambassadeur, Tunis

Chammari Taoufik, citoyen, Tunis

Chaouche Kamel, journaliste, Alger

Chaouih Mohamed, militant syndicaliste, Paris

Charfi Faouzia, universitaire, physicienne – Tunis

Charfi Saloua, Journaliste et universitaire,Tunis

Charfi Abdelmajid, universitaire, professeur émérite à l’université de Tunis

Chékir Hafidha, professeure de droit public vice présidente de la FIDH – Tunisie

Chena Salim, universitaire, politologue, Bordeaux

Chentouf Souad, militante féministe, Tanger

Cherbib Mouhieddine, militant des droits humains, Paris

Chérif Fayçal, universitaire, Tunis

Chérif Khadija, universitaire et militante féministe, Tunis

Cherkaoui Ahmed, militant politique et associatif, Rabat

Chiba Ahmed, militant associatif, Rabat

Chiche Jeanne, enseignante- chercheur à la retraite, Rabat

Chouikha Larbi, universitaire, Tunis

Dahak Bachir, juriste, Montpellier

Djerba Daho, historien, directeur de la revue Naqd, Alger

Dridi Mohsen, militant associatif, Tunis

El Aouni Mohamed, militant des droits humains, Rabat

El Bouhssini Latifa, universitaire, Rabat

El Fani Nadia, cinéaste – Paris

El Hadj Ali Fethi, militant Comité de la vigilance pour la démocratie, Tunis

El Hamamouchi Abdellatif, militant des droits humains, Témara

El Hyani Omar, ingénieur, Rabat

El Kamel Saida, Journaliste, Rabat

El Kettani Bouthaïna, médecin, Rabat

El Ouafi Mohamed, acteur politique, Casablanca

ElBaz Ali, militant associatif, Paris

Elhilali Mohamed, directeur de la revue Alhourria, Rabat

Elmrabet Aziz, interprète de conférences, Lyon-Rome

Ennouhi Mohammed, militant des droits humains, Rabat

Essafi Khalid, militant politique et associatif

Ezzaouia Khelil, médecin, dirigeant politique, Tunis

Fadel Fatiha, citoyenne marocaine, Paris

Farhani Khadija, militante politique et associative

Fawzi Saïd, militant des droits humains, Paris

Fenniche Frej, fonctionnaire (r) de l’ONU, rep. Régional de No Peace Without Justice, Genève

Ferchichi Wahid, professeur de droit public, université de Carthage – Tunis

Ferjani Mohamed Chérif, universitaire Lyon 2

Fersaoui Abdelouahab, militant associatif, président du RAJ, Alger

Fili Touriya, enseignante-chercheure, Lyon2

Fouguig Brahim Professeur Président de l’APMM Maroc

Galaï Ahmed, membre de la commission scientifique IADH, Tunis

Ghalbzouri Sami (Abdeslam), président de l’association Les Marocains de France

Gharbi Khaddouj, universitaire, Fès

Ghozali Faïza, journaliste, Paris

Guenoun Ali, historien, Paris

Hadef Saïd, écrivain, Alger

Hafid Mohamed, universitaire, Casablanca

Hamdane Halima, écrivain, conteuse, Paris

Hammoudi Abdellah, universitaire, Princeton – Rabat

Hamzaoui Nacer, professeur des universités, Villeurbanne

Hanine Maher, sociologue, enseignant -Tunisie

Hedhile Abderrahman, président du Forum tunisien des droits économiques et sociaux, Tunis

Hennad Mohamed, universitaire, politologue

Hirèche Hassan, universitaire consultant, Paris

Idrissi Fatima, citoyenne marocaine, Casablanca

Jamaï Abderrahim, avocat, ancien bâtonnier, Rabat

Jaouadi Rahma, présidente association de femme rurale Jendouba – Tunisie

Jazouli Adil, sociologue, Paris

Jazouli Afaf, citoyenne marocaine, Paris

Jazzar Hayet, avocate et militante féministe, Tunis

Jbabdi Latifa, militante des droits humains, Rabat

Jendoubi Kamel, ancien ministre, militant des droits humains – Calais France

Kabbaj Ghani, écrivain, ancien détenu politique, Marrakech

Kadiri Amina, universitaire (r), militante des droits des Femmes, Rabat

Kadri Aïssa, historien, Paris

Kamal Lahbib, militant associatif, Casablanca

Karoud Ahmed, Défenseur des droits humains-Tunisie

Kazdaghli Habib, ancien doyen de la faculté de la Manouba – Tunisie

Khalfoune Tahar, universitaire, Lyon

Khalid Amina, militante associative, Casablanca

Khemissi Mohamed, Association Nachaz, Tunis

Laabi Abdellatif, poète, Paris-Rabat

Laacher Smaïn, universitaire, Strasbourg

Laalami Mohamed, ingénieur, France

Laaraki Mustapha, militant des droits humains, Rabat

Labidi Kamel, journaliste, Tunis

Lahlou Mehdi, universitaire, Rabat

Lakhdari Jaffar, consultant, Paris – Alger

Lakhdhar Latifa, historienne, ancienne ministre – Tunis

Lamrani Abdelkrim, journaliste, Casablanca

Lamrani Ghassane, universitaire, Rabat

Maali Mohamed, journaliste et écrivain traducteur, Tunis

Maâninou Larbi, défenseur des droits humains, enseignant (r). Paris

Maarek Gérard, Urbaniste (r), Paris

Maherzi Lotfi, universitaire, ancien recteur de l’UFC, Alger

Mahjoubi Mohamed, citoyen marocain, El Jadida

Majdi Mustapha, acteur associatif, France

Mayassa Messaoudi, écrivain, Oran

Mellakh Habib, universitaire et militant associatif, Tunis

Merzouki Ahmed, écrivain et ancien « disparu » à Tazmamart pour 18 ans, Salé

Messamah Khelifa, universitaire, professeur en économie

Mezzi Youssef, acteur associatif, Casablanca

Mohsen Finan Khadija, universitaire, Paris

Monjib Maati, historien, Rabat

Moussaoui Abderrahmane, professeur, anthropologue, Lyon

Nouaydi Abdelaziz, avocat, Rabat

Nouda Rahman, écrivain, essayiste, ancien prisonnier politique, Casablanca

Ouchen Hamid , acteur associatif, tahla

Rafiq Malika, universitaire, Casablanca

Rafiq Naïma, enseignante, Casablanca

Raoud Al Mostafa, journaliste, Maroc

Rebaï Lilia, Universitaire, directrice du Dialogue Société Civile, EuroMed- Euro-Mediterranean Human Rights Network, Tunis

Redissi Hamadi, universitaire Tunisie

Rhali Aziz, président de l’AMDH, Rabat

Romdhani Messaoud, militant droits humains, Tunis

Rtimi Fatima, militante associative

Ryadi Habiba, militante associative, Rabat

Ryadi Khadija, ancienne présidente de l’AMDH, lauréate du prix de l’ONU pour les droits humains, Rabat

Saadi Saïd, médecin et ancien leader politique, Alger

Sadoun Mohamed, juriste, Paris

Salhi Saïd, défenseur des droits humains, Bédjaïa

Salmi Saïd, journaliste, Besançon

Sansal Boualem, écrivain, Bouimerdès

Sassi Mohammed, universitaire, Rabat

Sayouri Jamila, avocate, Rabat

Seddik Saïdi, Expert biodiversité, Rabat

Seddik Youssef, Philosophe et anthropologue,

Selami Fatiha, médecin biologiste (r), Gentilly

Sennane Bouzid, économiste coopération-développement, Marseille

Serhane Abdelhak, écrivain, professeur émérite, Etats-Unis

Skalli Mohamed, homme d’affaires, Casablanca

Skik Hichem, universitaire, militant politique, Tunis

Slama Hassène, universitaire, Tunis

Sraïeb Hedi, expert en intelligence et innovation, Tunis

Talbi Alaa, historien, directeur Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux, Tunis

Tandjaoui Hocine, écrivain, Paris

Tarik Rachid, journaliste, Rabat

Tassadit Yacine, anthropologue, Paris

Titouh Fatima, psychiatre, Paris

Toubel Leila, artiste Tunisie

Tourani Abderrahim, écrivain, journaliste, Casablanca

Trifi Mokhtar, Président d’honneur de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme et Vice président de L’OMCT, Tunis

Valensi Françoise, médecin franco-tunisienne, Paris

Yousfi Abdelbaki, dirigeant d’entreprise, Casablanca

Zamiti Myriam, économiste, Tunis

Zaoui Amine, écrivain, Alger,

Zemmouri Rachid, acteur associatif et consultant, Rabat

Zniber Abdallah, militant associatif, Paris

Zoghlami Neïla, présidente de l’ATFD, Tunis.