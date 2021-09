Tunisie : Chris Murphy commente sa rencontre avec le président Kaïs Saïed

Tweet Share Messenger

Chris Murphy, sénateur démocrate du Connecticut s’est exprimé dans la soirée de ce samedi 4 septembre 2021, sur sa rencontre, en compagnie d’une délégation américaine, avec le président de la république Kaïs Saïed.

«Je viens de finir ma rencontre avec le président tunisien au palais de Carthage. Voici ma lecture rapide», a tweeté le sénateur américain, en évoquant trois points, le premier indiquant qu’il a appelé à un retour rapide à la voie démocratique et à une fin rapide de l’état d’urgence.

Il dit avoir également précisé que le seul intérêt des États-unis est de protéger et de faire progresser une démocratie et une économie saines pour les Tunisiens : «Nous ne favorisons aucun parti sur un autre et nous n’avons aucun intérêt à pousser un programme de réforme plutôt qu’un autre. C’est aux Tunisiens qu’il appartient de trancher ces questions», a-t-il ajouté.

Pour conclure Chris Murphy indique avoir assuré que «les États-unis continueraient à soutenir une démocratie tunisienne qui réponde aux besoins du peuple tunisien et protège les libertés et les droits de l’Homme».

Y. N.