Tunisie : Finalement autorisé à voyager, le député Benchahed a pu rejoindre sa famille à Marseille

Empêché de voyager, le 15 août dernier, le député Attayar Anouar Benchahed a indiqué, dans la soirée de ce lundi 6 septembre 2021, qu’il a pu rejoindre sa famille à Marseille, en France.

Le député a posté une photo en compagnie de ses deux fils en exprimant son soulagement d’avoir pu rejoindre les siens au du sud de la France, tout en remerciant tous ceux qui l’ont soutenu.

Rappelons que Benchahed, élu dans la circonscription France 2, avait dénoncé l’interdiction de voyage, qui lui a été imposée, estimant qu’il ne fait l’objet d’aucune poursuite et qu’il n’a jamais enfreint la loi.

Il avait bénéficié du soutien de plusieurs parties qui estimaient que ledit député est intègre et ne devrait pas être soumis à cette interdiction imposée notamment aux parlementaires après l’annonce des mesures exceptionnelles décidées, le 25 juillet dernier, par le président.

Ce dernier avait par ailleurs réagi en appelant les personnes intègres à faire preuve de patience et en affirmant que cette mesure a été imposée dans le cadre de la lutte contre la corruption et pour pouvoir appliquer la loi contre les corrompus et ceux liés à d’autres délits et qui profitaient de leur immunité parlementaire pour fuir la justice.

Y. N.