B’Ettounsi Ballet : Le patrimoine du sud-est tunisien remis au goût du jour

Le projet artistique « B’Ettounsi Ballet » revisite et met en valeur la danse et les rythmes du sud-est tunisien. Une initiative parmi beaucoup d’autres pour remettre le patrimoine régional au goût du jour.

Dans une publication partagée sur sa page Facebook officielle, le Théâtre de l’Opéra de Tunis a fait un retour en photos sur le projet « B’Ettounsi Ballet » qui allie la danse et le théâtre pour faire connaître le patrimoine culturel de la région du sud-est tunisien.

Porté par l’Association MuseAïque en partenariat avec le complexe culturel de Medenine, ce projet est soutenu par l’Opéra de Tunis et par le programme d’appui Bassamat, il a pour objectif de proposer une revisite contemporaine de la danse et de la musique du sud-est qui s’avèrent extrêmement riches et plurielles.

Différents projets pour réhabiliter le patrimoine tunisien et notamment régional sont en train de voir le jour, grâce aux jeunes artistes qui décident d’explorer cette richesse souvent oubliée ou mal exploitée, comme le musicien et chanteur Nidhal Yahyaoui avec ses projets « Bargou 08 » et « Chaouia », ou encore le compositeur et pianiste Mohamed Ali Kammoun avec son spectacle « 24 parfums » qui revisite le patrimoine musical des 24 gouvernorats de la Tunisie.

Fawz Benali