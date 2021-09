« Communion » le nouveau film de Nejib Belkadhi sort prochainement dans les salles de cinéma en Tunisie

Le prochain film de l’acteur, réalisateur et producteur tunisien Nejib Belkadhi « Communion » est prévu de sortir prochainement sur le grand-écran en Tunisie. Le film a bénéficié du soutien du Red Sea Fund.

Trois ans après la sortie de son dernier film « Regarde-moi » (2018) où il abordait le sujet sensible de l’autisme chez les enfants, Néjib Belkadhi revient avec un nouveau long-métrage de fiction intitulé « Communion » qu’il a écrit et réalisé et dans lequel il joue également aux côté de l’actrice Souhir Ben Amara.

Acteur, réalisateur, producteur et fervent défenseur de l’environnement et de la cause animale, Nejib Belkadhi a récemment fait partie de la liste des 101 personnalités les plus influentes du cinéma arabe établie par le Centre arabe du Cinéma (Arab Cinema Center).

Son nouveau film « Communion » prévu de sortir vers la fin de cette année, a fait partie des 14 films arabes en phase de post-production ayant bénéficié de l’aide du Red Sea Fund dont la première édition aura lieu au mois de décembre prochain. Le film avait également obtenu trois prix de soutien dans le cadre du Malmö Arab Film Festival en Suède.

Fawz Benali