Haykel Mekki : «Nadia Akacha est une femme exceptionnelle»

Alors que beaucoup d’observateurs affirment que Kaïs Saïed ne dispose pas d’une bonne équipe de collaborateurs à la présidence de la république, ce dont témoigne au moins sa calamiteuse communication, le député Echaab Haykel Mekki considère que le chef de l’Etat est entouré de conseillers compétents, des compétences qu’il est parmi les rares à connaître.

«Nadia Akacha est une femme exceptionnelle, intelligente, polyglotte qui maîtrise cinq langues et qui excelle en politique», a ajouté le député «gelé», comme on dit aujourd’hui, dans une déclaration à Jawhara FM dans le style mielleux et lèche-bottes qu’on connaît aux dirigeants de ce parti nationaliste arabe, qui voue une quasi-vénération aux dictateurs, Bachar Al-Assad en tête.

Plus opportuniste que le mouvement Echaab, tu meurs! Ne disposant pas, lors des élections présidentielles, d’un leader dont il pouvait présenter la candidature, ses dirigeants ont longtemps couru derrière le journaliste Safi Saïd, souvent donné deuxième ou troisième dans les sondages, avant de se retourner contre lui, lorsque Kaïs Saïed a remporté le scrutin, en faisant des mains et des pieds pour entrer dans les faveurs de ce dernier. Maintenant, et face à la difficulté de «percer les défenses» de Saïed, ils courent derrière la directrice de son cabinet, Nadia Akacha, dont le génie politique tarde à se révéler pour nous autres, novices en politique. Doit-elle se méfier d’une aussi bavarde admiration ?

I. B.