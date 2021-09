Josep Borrell : «J’arrive en Tunisie pour comprendre la situation dans sa complexité»

Le haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell i Fontelles, a entamé, ce jeudi 9 septembre 2021, sa visite en Tunisie, et ce, dans le cadre d’une tournée internationale qui l’a, antérieurement, conduit en Irak et en Libye.

Le vice président de la Commission européenne a souligné, dans un tweet, l’étape importante que traverse actuellement le pays : «J’entame ma visite en Tunisie à un moment crucial pour le pays.»

Et d’ajouter : «Je viens écouter nos amis tunisiens – autorités et société civile – pour mieux comprendre la situation dans sa complexité, et pour soutenir le peuple tunisien dans la construction d’une démocratie durable.»

Notons que l’Union européenne avait précédemment exprimé son inquiétude face au retard du président de la république tunisien, Kaïs Saïed, à définir et annoncer une feuille de route décrivant l’avenir du pays et à nommer un nouveau chef de gouvernement, après avoir limogé Hichem Mechichi le 25 juillet dernier.

C. B. Y.