Sicca Jazz by Tunisie Télécom : Un retour en bonne et due forme

Crédit photos Sicca Jazz

La 6e édition du Festival Sicca Jazz se tient en ce moment dans plusieurs sites historiques et naturels de la ville du Kef, et se poursuit jusqu’au 13 septembre. Un programme haut en couleurs soutenu par Tunisie Télécom pour mettre en valeur le patrimoine culturel keffois.

Par Fawz Benali

Après une absence de deux années et plusieurs reports causés par la crise sanitaire mondiale liée à la propagation du Coronavirus (Covid-19), le Festival Sicca Jazz marque son grand retour avec une nouvelle édition et un nouveau concept numérique qui permet au grand public d’assister à distance mais aussi en présentiel gratuitement aux différents spectacles et performances musicales de cette 6e édition placée sous le signe de l’évasion et de la découverte.

Faire de la ville du Kef une destination culturelle et touristique

Depuis sa création en 2015 par l’association Culture et Développement sous la direction de Ramzi Jebabli (fondateur et directeur du Festival), Sicca Jazz n’a cessé de gagner en notoriété et en popularité aussi bien auprès des jazzophiles que du grand public mélomane.

Le festival offre chaque année une programmation de grande qualité en invitant des artistes tunisiens issus de la scène alternative, mais également des figures internationales du Jazz, de la Soul, du Funk … A chaque édition, la ville accueille des visiteurs de tout le pays qui y séjournent pour assister au festival mais aussi pour découvrir la ville et ses nombreux sites historiques et naturels. En créant ce festival, Ramzi Jebabli avait d’ailleurs pour objectif de raviver la ville et d’en faire une destination culturelle et touristique.





Sicca Jazz devait initialement se tenir au mois de mars 2020 (rendez-vous printanier annuel), mais a dû être reporté deux fois à cause de la recrudescence de la situation sanitaire en Tunisie. Comme beaucoup d’autres festivals et événements culturels, Sicca Jazz a opté pour un nouveau concept numérique afin d’éviter un énième report.

Grâce au soutien de Tunisie Télécom, partenaire officiel de cette édition, le festival a pu mettre en place une belle programmation 100% tunisienne dédiée à la découverte de la nouvelle scène musicale et des jeunes artistes émergeants, et ce, dans le magnifique cadre de plusieurs sites historiques et naturels du nord-ouest tunisien (Mine Jerissa, Barrage Sarrat, Table Jugurta, Mine Menzel Salem …)

Le Jazz résonne au cœur des sites historiques keffois

Le festival a démarré le soir du lundi 6 septembre avec une superbe soirée d’ouverture d’abord au Mausolée Sidi Boumakhlouf où l’on a rendu hommage au patrimoine musical keffois, puis avec le jeune duo Nourhene Haddaoui et Marwen Djum qui ont présenté leur projet « Washem Errih » à la Basilique.





Le festival s’est poursuivi le lendemain avec le compositeur et DJ Benjemy qui a présenté son nouveau projet « Sinouj » à la Mine de fer de Djerissa, puis hier au Site archéologique de Haïdra avec le batteur Malek Lakhoua & Friends, un médecin de formation passionné de Jazz qui est venu revisiter les standards du genre entouré de ses amis musiciens.

Cinq autres spectacles sont encore à découvrir durant cette édition qui se poursuit jusqu’au 13 septembre dans différents espaces du Kef. Le public est invité à y assister gratuitement ou à suivre les concerts sur les réseaux sociaux.