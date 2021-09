Tunisie-Libye : Pour le renforcement de la coordination pour sécuriser les frontières et lutter contre le terrorisme et le crime organisé

Le président de la république, Kaïs Saïed, a reçu ce jeudi 9 septembre 2021 au Palais de Carthage, le chef du gouvernement libyen Abdelhamid Al-Dabaiba, en visite officielle en Tunisie. La rencontre a été l’occasion de discuter de différents sujets, à l’instar de la réouverture des frontières entre les deux pays, la mise ne place d’un protocole sanitaire ou encore le renforcement de la coopération pour protéger les frontières.

Cette rencontre a également été l’occasion de réaffirmer les relations fraternelles entre la Tunisie et la Libye et leurs intérêts communs notamment sur le plan du développement économique, de la stabilité et de la sécurité, indique un communiqué de la présidence, en ajoutant que les deux parties s’accordent sur la necessité de renforcer la coordination et l’échange d’informations pour sécuriser les frontières et lutter contre le terrorisme et le crime et pour faire face à toutes les tentatives visant l’unité et la stabilité des deux pays et de la région.







Les échanges ont par ailleurs porté sur l’ouverture des passages frontaliers et il a dans ce sens été convenu d’élaborer un protocole commun pour la reprise du trafic terrestre et aérien entre les deux pays, dans les meilleurs délais.

Notons que Al-Dabaiba était accompagné des ministres de la Santé, de l’Intérieur, et du ministre d’État pour les affaires du conseil des ministres, alors que du côté tunisien, les chargés du ministère de l’Intérieur et de la Santé ainsi que des conseillers du chef de l’État ont pris part à cette réunion.

Y. N.