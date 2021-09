Tunisie : 100 migrants secourus par la Marine nationale au large de Chebba

Tweet Share Messenger

Le ministère de la Défense a annoncé, ce vendredi 10 septembre 2021, que la marine nationale a secouru, au large de Chebba à Mahdia, 100 migrants de différentes nationalités qui ont pris le large dans la nuit du 6 au 7 septembre depuis Sfax.

L’embarcation de fortune transportait des migrants Subsahariens, dont des femmes et des enfants originaires notamment de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, du Sénégal, du Togo et du Cameroun, qui tentaient une traversée clandestine vers les côtes italiennes, était tombée en panne et la marine a pu les sauver in extremis de la noyade.

Les rescapés ont été conduits à la base navale principale de Sfax, où ils ont été pris en charge, avant d’être ensuite remis à la Garde nationale de la région.

Y. N.