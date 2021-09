Tunisie : 11 tonnes de dattes pourries, saisies à l’Ariana (Photos)

La Direction régionale du Commerce de l’Ariana a annoncé ce vendredi 10 septembre 2021, la saisie de 11 tonnes de dattes pourries dans un entrepôt frigorifique illégal.

Les dattes qui contiennent notamment des vers et qui sont impropres à la consommation étaient stockées dans des conditions déplorables, ajoute la DRC, en précisant que la descente a été effectuée en collaboration avec la police judiciaire de l’Ariana et la police municipale, et ce, sous la direction du gouverneur.









La justice a été alertée et les mesures nécessaires seront prises contre le propriétaire de l’entrepôt alors que les dattes seront, quant à elles détruites, rassure la Direction du commerce.

Y. N.