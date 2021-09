Malgré la suspension du Parlement : Une motion de destitution de Ghannouchi et Chaouachi

Un groupe de blocs parlementaires aurait commencé à promouvoir et à signer une motion pour retirer la confiance au président du Parlement, Rached Ghannouchi, et à sa vice-présidente, Samira Chaouachi, et ce, bien que l’institution soit suspendue par le président de la république, Kaïs Saïed, depuis le 25 juillet dernier.

C’est ce que rapporte, ce mardi 14 septembre 2021, Mosaïque FM, citant «des sources fiables».

Les blocs concernés reprochent à Rached Ghannouchi et à Samira Chaouachi d’avoir mal géré le Parlement, ce qui a conduit à la suspension de ses activités le 25 juillet par le chef de l’État.

Les mêmes sources affirment que cette motion est «une reprise» d’une précédente que les députés ont commencé à signer avant la suspension des travaux de l’Assemblée.

L’objectif est d’atteindre les 109 signatures nécessaire pour que les deux patrons du Parlement soient destitués, ne serait-ce que de manière symbolique, étant donné que le Parlement est gelé.

C. B. Y.