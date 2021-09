Ministère de l’Intérieur : Restrictions de circulation pour les poids-lourds au centre-ville de Tunis

Le ministère de l’Intérieur a annoncé, ce mardi 14 septembre 2021, des restrictions de circulation, au centre ville de Tunis, pour les poids-lourds qui engorgent les routes aux heures de pointe, et ce dès demain, mardi 15 septembre.

Ainsi les camions, dont le poids total dépasse trois tonnes et demie et les véhicules dits lents seront interdits de circuler de 6h30 à 9h et de 16h30 à 19h sur les routes et entrées suivantes :

Entrée sud de Tunis : Route Nationale 1 / Autoroute A1 / Voie rapide du Sud

Entrée nord : Route Nationale 8 / Autoroute Tunis Bizerte / Route régionale 21 (Route X).

Entrée ouest : Route Nationale 3 / Route Nationale 5 / Route Nationale 7

Le communiqué de l’Intérieur appelle les concernés au respect de cette mesure, en application de la décision municipale de 2004 régissant la circulation dans la ville de Tunis.

Y. N.