Tunisie : La présidence annonce la date de la reprise de la double-séance

La présidence de la République a annoncé, ce mardi 14 septembre 2021, la reprise de la double-séance pour les administrations publiques, collectivités locales et établissements publics à caractère administratif, et ce, à partir de demain, mercredi 15 septembre.

Après avoir prolongé la séance unique estivale de deux semaines pour cause sanitaire, la présidence annonce ainsi la reprise du travail avec les horaires habituels de la double séance , soit de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (du lundi au jeudi) et de 8h à 13h puis de 14h30 à 17h30 (le Vendredi).

Y. N.