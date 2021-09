La Tunisie accueillera le prochain Congrès mondial de la bio en 2024

La Fédération internationale des Mouvements d’agriculture biologique (IFOAM) vient de choisir la Tunisie pour accueillir le prochain Congrès mondial de la Bio, prévu d’avoir lieu en 2024.

Organisé par la Fédération internationale des Mouvements d’agriculture biologique, le Congrès mondial de la Bio se tient une fois tous les trois ans, il s’agit d’un grand événement qui rassemble des agriculteurs, des producteurs, des scientifiques et des experts du monde entier autour de l’agriculture biologique comme outil de développement responsable.

La 20e édition du Congrès a eu lieu du 6 au 10 septembre 2021 à Rennes en France où il a était question d’échanger des connaissances, des savoir-faire et des expériences entre différents acteur de l’agriculture biologique pour fournir des chaines de valeur et une consommation durables.

Candidate aux côté du Danemark, de l’Océanie, du Chili et d’Israël, la Tunisie vient d’être choisie pour succéder à la France pour abriter la prochaine édition du Congrès mondial de la Bio. La nouvelle vient d’être annoncée par le syndicat « Unobio Tunisie » qui regroupe les agriculteurs et les distributeurs de produits agricoles biologiques. « Bravo à toute l’équipe qui a préparé le dossier de candidature et à un grand merci aux membres de IFOAM qui ont soutenu cette candidature », indique le syndicat.

Fawz Benali