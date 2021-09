Tunisie : 70 députés ont officiellement demandé à Kaïs Saïed de le rencontrer

Le député du Bloc national à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) suspendu, Ayachi Zammel, a déclaré, ce mercredi 15 septembre 2021, qu’une correspondance signée par 70 députés a été envoyée au palais présidentiel de Carthage, pour demander au chef de l’État, Kaïs Saïed, de les rencontrer.

Intervenu sur Mosaïque FM, Zammel a expliqué que l’objectif de cette éventuelle rencontre serait de «trouver une solution constitutionnelle à la crise politique du pays et de reprendre l’activité à l’Assemblée pour une période déterminée».

M. Zammel a, par ailleurs, indiqué que lui, ainsi que trois autres députés, à savoir Safi Said (indépendant), Fares Bilel (Qalb Tounes) et Hatem Mansi (Bloc de la réforme) représenteraient les 70 députés en question en cas d’acceptation de la proposition par Saïed.

«D’un point de vue politique, le Parlement est dysfonctionnel mais d’un point de vue constitutionnel, il faut mettre fin au gel de ses activités, et ce, dans le but d’approuver le nouveau gouvernement et d’amender la Constitution, après la mise en place d’un dialogue national. Par la suite, on pourra passer à des élections législatives anticipées, dans une année, au maximum», a-t-il développé.

Il va sans dire que les chances que cette requête soit acceptée sont quasiment nulles, surtout quand on voit les noms de ceux qui ont adressé la correspondance (Safi Saïd ou encore Yadh Elloumi, à titre d’exemples), et quand on sait que Saïed refuse même de dialoguer avec les partis et les élus envers lesquels il a, théoriquement, du respect.

C. B. Y.