Tunisie – Covid-19 : Le taux de positivité retombe à 10% au 13 septembre

Les chiffres relatifs à la situation épidémiologique en Tunisie, à la date du 13 septembre 2021, publiés, ce mercredi 15 septembre, par le ministère de la Santé publique, sont très encourageants. Seulement 10,39% des tests de dépistage de Covid-19 réalisés se sont révélés positifs. Le mois de juillet, où ce taux était aux alentours de 30%, semble, aujourd’hui, bien loin.

Le nombre de tests positifs a, en effet, été de 873, sur les 8.406 effectués.

Il y a eu, par ailleurs, 63 nouveaux décès déclarés dont 14 ce jour-là, selon le ministère.

Au 13 septembre, 35 nouvelles personnes atteintes par la Covid-19 ont été admises dans les hôpitaux et les cliniques, portant le nombre total à 2.221, dont 425 dans les services de réanimation et de soins intensifs et 100 sous respiration artificielle.

C. B. Y.