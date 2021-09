Tunisie – Covid-19 : Vers l’obligation vaccinale pour le cadre de l’éducation

Tweet Share Messenger

Le ministre de l’Éducation, Fathi Sellaouati, a affirmé, ce mercredi 15 septembre 2021, que son département se dirige vers l’obligation vaccinale contre la Covid-19 pour les instituteurs et professeurs dans les écoles, collèges et lycées, et ce, «afin d’assurer la sécurité du processus éducatif ainsi que celle des élèves».

Dans une déclaration accordée à Shems FM, Sellaouati a, néanmoins, nié la réticence de 40% des enseignants à se faire vacciner.

Par ailleurs, à l’occasion de la rentrée scolaire qui a lieu aujourd’hui, le ministre a exprimé son espoir que l’année scolaire soit réussie, reconnaissant qu’il y a encore certains problèmes, notamment sur les plans logistique et organisationnel, dans les établissements scolaires.

Il a également exprimé son espoir de remédier aux lacunes enregistrées, ces deux dernières années, dans le bagage informationnel des élèves, en raison de la crise sanitaire, qui a notamment obligé le ministère à adopter le système de groupes, afin de limiter les rassemblements.

Fathi Sellaouati a, sur un autre plan, dit qu’il comprenait les demandes du cadre éducatif et a estimé que celles-ci étaient légitimes, les invitant tout de même à faire preuve de patience vu la situation financière critique du pays. Reste à savoir jusqu’à quand réussira-t-il à tenir le bâton par le milieu.

C. B. Y.