Tunisie : Yadh Elloumi pour la démission de tous les députés

Tout en accusant que le président de la république de faire preuve de mauvaise foi en tardant à former un gouvernement, le député Yadh Elloumi (ancien Qalb Tounes) a annoncé ce mardi 15 septembre 2021, qu’il compte proposer une initiative pour appeler tous les députés à démissionner, afin de mettre en place des élections législatives anticipées.

Intervenant sur Jawhara FM, Yadh Elloumi estime aussi que le président Saïed manipule l’opinion publique à travers ses discours, notamment ceux relatifs au respect des droits et des libertés, citant les interdictions de voyage et les assignations à résidence, et en les qualifiant de graves violations .

«D’ailleurs s’il était de bonne foi, le président aurait procédé à la dissolution du parlement et aurait mise en place des législatives anticipées comme l’impose la constitution. Il n’a de toute façon pas respecté la constitution, mais il n’a pas le courage de dire», a-t-il ajouté.

Le député gelé qui a quitté Qalb Tounes en avril dernier, a par ailleurs rappelé que 70 parlementaires ont adressé une lettre à la présidence demandant de rencontrer Kaïs Saïed, en précisant que cette demande a été officiellement déposée au palais par son collègue Safi Saïd, et ce, dans le but de trouver une solution «à la crise politique».

Y. N.