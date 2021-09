Tunisie : Leila Toubel primée dans le concours théâtral « Masrah Ensemble » pour sa pièce « Yakouta »

La femme de théâtre Leila Toubel est parmi les cinq lauréats du concours arabe « Masrah Ensemble de l’écriture théâtrale » de l’année 2021 pour sa dernière pièce de théâtre « Yakouta » dont le texte fera partie de l’ouvrage « Ontologie du théâtre arabe contemporain ».

Comédienne, dramaturge, metteuse en scène et fervente défenseuse des libertés, Leila Toubel revient avec une nouvelle pièce de théâtre intitulée « Yakouta » qu’elle devait présenter pour la première fois dans le cadre de la 56e édition du Festival international de Carthage qui a finalement été reportée pour la deuxième année consécutive à cause de la pandémie du Coronavirus (Covid-19).

Parmi les 510 textes théâtraux candidats au concours « Masrah Ensemble » de l’année 2021, seuls cinq textes ont été retenus dont « Yakouta » de Leila Toubel. Le texte de la pièce sera publié en arabe et en anglais et fera partie de l’ouvrage « Ontologie du théâtre arabe contemporain ».

Masrah Ensemble est une association à but non-lucratif de recherche et de pratique théâtrale dédiée à la scène arabe, ayant pour mission d’œuvrer pour un théâtre inclusif et transcendant.

Fawz Benali