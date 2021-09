Métro-Tunis : Un voyageur blessé par des jets de pierres (Photos)

La Société des transports de Tunis a dénoncé la recrudescence des actes de vandalisme perpétrés par des jeunes qui jettent des pierres sur les rames de métro, ce qui a causé ce soir, vendredi 17 septembre 2021, la blessure d’un voyageur.

Cela s’est passé au niveau de El-Saïidia , sur la ligne 4, précise la Société en affirmant avoir pris les mesures nécessaires contre les agresseurs et en précisant que le voyageur blessé a été pris en charge.













La STT venait de dénoncer hier, une attaque de rames de métro sur les lignes 5 et 6 et avait appelé à une prise de conscience générale et les parents à raisonner leurs enfants (la plupart des agresseurs étant des adolescents), en affirmant qu’au delà des pertes financières causées par les jets de pierres, les rames abîmées seront bloquées pendant près de 72h.

Y. N.