Tunisie : Le prochain reportage 50’Inside Travel de TF1 sera consacré à l’île de Djerba

Tweet Share Messenger

L’émission de télévision 50 minutes inside diffusée sur la chaîne française TF1 consacrera son prochain reportage « 50’Inside Travel » à l’île de Djerba qui s’apprête à accueillir le prochain Sommet de la Francophonie. L’émission sera diffusée demain, samedi 18 septembre, à 18h.

Diffusée chaque samedi sur TF1, « 50 minutes inside » présenté par Nikos Aliagas est l’une des émissions phares de la chaîne avec un record d’audience de près de quatre millions de téléspectateurs en 2016. L’émission est une succession de reportages sur l’actualité, sur la vie des stars, mais également sur les destinations de rêves.

Le prochain reportage spécial voyage et découverte sera consacré à l’île des rêves Djerba, l’une des destinations préférés des français qui accueillera au mois de novembre prochain le 18e Sommet de la Francophonie.

Le reportage a été réalisé par une jeune équipe tunisienne (Sarah Amrouni, Samir Ben Rahma et Rabii Ben Brahim). On y verra Djerba comme on l’a jamais vue, « loin du cliché du tourisme de masse et de ses hôtels clubs all-inclusive ».

Fawz Benali