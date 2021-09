Tunisie : Reçus par Taboubi, des dirigeants de 4 partis expriment leur «profonde préoccupation»

Tweet Share Messenger

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi a reçu ce mardi 21 septembre 2021, les secrétaires généraux, de 4 partis qui se disent préoccupés de la situation générale en Tunisie et qui ont exprimé leur préoccupation quant à la prolongation des mesures exceptionnelles.

La centrale syndicale a indiqué dans un bref communiqué, que cette rencontre a tourné atour de la situation générale en Tunisie, en précisant que Noureddine Taboubi a reçu Ghazi Chaouachi (Attayar), Khalil Zaouia (Ettakatol), Issam Chebbi (Al Jomhouri) et Fadhel Abdelkefi (Afek Tounes), soit les dirigeants des 4 partis ayant récemment publié publié un communiqué commun, où ils ont exprimé leur refus de la suspension de la constitution, en appelant le président de la république à respecter ses engagements.

Ces derniers ont exprimé, lors de cette rencontre avec le SG de l’UGTT, leur «profonde préoccupation face à l’ambiguïté de la situation, craignant une nouvelle escalade et des tensions, à un moment où le pays a besoin d’une approche», lit-on, par ailleurs dans un communiqué publié par Afek Tounes, en soulignant la «necessité d’élargir le dialogues aux partis démocrates et aux organisations nationales afin de trouver une issue à la crise».

Aussi Afek, Attayar, Ettakatol et Al Jomhouri ont affirmé qu’ils s’opposent au prolongement des mesures exceptionnelles «sans horizon et d’une manière qui perpétue le régime individuel et menace le retour de la tyrannie» , tout en appelant à la formation rapide d’un gouvernement…

Y. N.