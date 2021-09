Retour du Salon Art et objet dédié au recyclage et à la récupération dès le 30 septembre

Le premier salon de recyclage et de récupération en Tunisie « Art et Objet » qui devait avoir lieu au mois de juillet dernier, se tiendra finalement du 30 septembre au 2 octobre à l’Institut Français de Tunisie (IFT).

« Chaque tunisien produit 300 kg de déchets par an, seulement 4 % sont recyclés et 96 % finissent dans la nature. Notre poubelle contient 70 % de matière organique et 30 % de matière non organique et 26 % de notre poubelle (matière non organique) pourrait être réutilisé pour des vocations industrielles ou artistiques. », indiquent les organisateurs de l’événement dont l’objectif est de sensibiliser le grand public sur la cause environnementale et particulièrement sur la question de la gestion des déchets en mettant en valeur des projets et des initiatives de développement durable.

L’événement est organisé par l’IFT en partenariat avec l’association Tunisie Recyclage ; il sera l’occasion de découvrir des associations, des artisans et des citoyens engagés qui ont choisi de donner une seconde vie à toute sorte d’objets du quotidien.

Le salon comptera également la participation de deux invités d’honneur : l’architecte Mohamed Messaoudi et le créateur Chems Eddine Mechri.

Fawz Benali