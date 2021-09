Tunisie : Rahoui appelle à soutenir les décisions du 25 juillet pour poursuivre la révolution inachevée

Le député et dirigeant Watad Mongi Rahoui, qui avait appuyé et participé aux manifestations contre le système politique et le parlement, a réaffirmé son soutien aux mesures décidées le 25 juillet par le président de la république, estimant que celles-ci représentent une opportunité pour poursuivre la révolution inachevée et atteindre ses objectifs.

Mongi Rahoui qui était justement, le seul député à descendre dans la rue lors du mouvement populaire du 25 juillet dernier, organisé par des jeunes de toutes les régions afin de protester contre le système politique gangrené depuis 10 ans par la corruption et qui a spolié la révolution, a appelé, ce mercredi 22 septembre 2021, les forces nationales démocrates et progressistes à soutenir les mesures exceptionnelles du président Saïed, qui ont été décidées en réponse aux revendications du peuple.

Le dirigeant Watad, qui participait aujourd’hui à la 432e manifestation hebdomadier : « Qui a tué Belaïd ? Qui a tué Brahmi? », affirme que ceux qui croient encore en la révolution et qui veulent la relancer pour que ses objectifs, soient enfin atteints, doivent s’unir, en affirmant que les mesures du 25 juillet sont une opportunité pour éradiquer la corruption, révéler la vérité sur les assassinats politiques perpétrés en 2013 par des extrémistes religieux et pour que chacun assume ses responsabilités devant la justice.

«« Travail, liberté, dignité nationale », les objectifs oubliés de la révolution à cause d’un système corrompu contrôlé par les lobbys et les partis politiques depuis plus de 10 ans, pourraient voir le jour s’il y a une rupture avec ledit système pour redonner au peuple, l’espoir de voir une Tunisie meilleur… espoir qui a été volé par des abus commis par des partis, et à leur tête Enanhdha, qui ont été au pouvoir durant ces 10 longues années marquées par la violence, la corruption, la cherté de la vie, la division et les assassinats politiques, et dont le seul but a été de placer leurs intérêts au dessus de tout et de tous», rappelle encore Mongi Rahoui, en aspirant à un meilleur avenir pour la Tunisie et son peuple, loin de la corruption et de la tyrannie d’Ennahdha et ses alliés.

Y. N.