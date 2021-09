Boumhel : Arrestation d’un couple pour trafic de cocaïne

La direction de la garde nationale (DGGN) a annoncé aujourd’hui, jeudi 23 septembre 2021, l’arrestation d’un couple à Boumhel (Ben Arous), pour trafic de cocaïne.

L’opération a été menée par la brigade des recherches et d’investigations relevant de la GN, et ce sur la base d’informations, ajoute la même source, en affirmant que le couple a été piégé et arrêté en flagrant délit de trafic de drogue.

Une quantité a été saisie lors de cette opération, ajoute la DGGN, alors que le ministère public a ordonné leur mise en détention et la poursuite de l’enquête.

Y. N.