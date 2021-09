Mongi Jouini, l’imam d’Ennahdha à Ezzahrouni, exaspère les fidèles (vidéo)

Les fidèles se plaignent d’un imam politisé au service d’Ennahdha.

«C’est écrit la mosquée Errahma et non la mosquée Ennahdha!», lance l’un des fidèles exaspéré par Mongi Jouini, imam de la grande Mosquée Errahma à Ezzahrouni, à l’ouest de Tunis, qui peut contenir jusqu’à 5000 fidèles, indéboulonnable depuis 10 ans. Vidéo.

Les fidèles déplore le niveau théologique très faible de l’imam et ses prêches politiques en faveur du mouvement islamiste Ennahdha et hostiles au président de la république Kaïs Saïed. Ils demandent que ce pseudo imam, ignorant et politisé, soit limogé par le ministère des Affaires religieuses, qui le maintient en poste en dépit des protestations des fidèles qui font des kilomètres à pieds pour aller prier dans une autre mosquée.

L’imam indéboulonnable du vendredi souffle le chaud et le froid et désigne lui-même des Nahdhaouis sans qualification théologique pour conduire les cinq prières de la journée et même pour s’occuper de la midha (lieu des ablutions), de la propriété et du gardiennage des lieux. Il se comporte comme si la mosquée lui appartient, est au service du parti Ennahdha et n’est pas sous la tutelle de l’Etat. «Il fait faire une collecte d’argent après chaque prière et on ne sait pas où les fonds ainsi collectés vont car la moquée est très mal entretenue», se plaint un fidèle.

I. B.

Vidéo.