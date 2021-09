Tunisie : L’UGTT «déçue» par les mesures de Kaïs Saïed

Tweet Share Messenger

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a été «surprise et déçue» par les dernières mesures exceptionnelles prises par le président de la république, Kaïs Saïed, le mercredi 22 septembre, et plus précisément du décret disposant de l’organisation provisoire des pouvoirs publics.

C’est ce qu’a indiqué, ce jeudi, le secrétaire général adjoint de la centrale syndicale, Anouer Ben Gadour, dans une déclaration accordée à Mosaïque FM.

Ben Gadour a expliqué que l’organisation syndicale regrette, d’une part, le fait qu’elle n’a pas été consultée au préalable, et, d’autre part, que les questions socio-économiques n’ont pas été abordées au moment où le pays se trouve au bord du précipice.

«La Tunisie est le seul pays au monde où il y a une seule personne qui gouverne», a-t-il encore regretté.

Le syndicaliste a, par ailleurs, appelé le président de la république à consulter des experts intègres avant de prendre des décisions et à ne plus se contenter de demander l’avis de ses amis.

C. B. Y.