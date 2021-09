Covid-Tunisie : Tout savoir sur le certificat de vaccination

Tweet Share Messenger

Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, la présidence de la république a annoncé aujourd’hui, qu’il sera désormais obligatoire de présenter une preuve d’une vaccination complète, pour pouvoir participer et assister aux manifestations et aux rassemblements, publics et privés.

Cette mesure sera appliquée dès demain, selon le communiqué de la présidence, sachant qu’une preuve de vaccination sera demandée pour les manifestations organisées dans les espaces fermés mais aussi celles qui se tiendront dans les espaces ouverts.

Ainsi c’est via la plateforme Evax que les concernés peuvent accéder à leur attestation de vaccination (en version imprimable avec code QR) : il faudra se munir du numéro d’inscription, le renseigner pour recevoir un SMS contenant un code personnel et accéder à son dossier personnel.

Ci-dessous les étapes à suivre :

Espace citoyen.



Obtenir le code pour accéder à son dossier personnel

Certificat de vaccination avec QR code.

On notera cependant que les personnes vaccinées reçoivent un SMS de confirmation, qui pourrait aussi être présenté comme preuve de vaccination (il contient le nom, le prénom, le numéro de la carte d’identité, le code de vaccination) , tant que rien n’indique (pour le moment) que cette méthode n’est pas acceptée par les autorités.

Y. N.